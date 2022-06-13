Даша восхитила поклонников новыми фото.

Украинская певица и модель Даша Астафьева покоряет своей красотой уже много лет. Она часто появляется перед публикой в откровенных образах, в том числе и обнаженной.

Но в этот раз она снялась в менее откровенной фотосессии. Астафьева надела яркое зеленое платье, которое идеально облегало ее фигуру. Но в нем также присутствует "изюминка" в виде глубокого декольте. Таким образом Даша засветила сочную грудь.

"Волшебная", "Красотка внешне и внутри", "Вы меня очень вдохновляете", "Какая красота", "Шикарная", "Плейбоевская конфетка", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее модель Playboy Астафьева спела для военных и показала разбитые оккупантами места.

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