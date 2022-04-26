Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал, что на днях встретил своего знакомого, который ранее был сторонником "русского мира". На данный момент этот мужчина живет в Украине и уже совсем не восхваляет Россию.
По словам Беднякова, после того, как российские оккупанты вторглись в Украину и убили родственников его знакомого, мужчина отрекся от "русского мира".
"Есть у меня один знакомый. Бывший сосед по району в Мариуполе. В детстве мы с ним ходили на легкую атлетику. Он был сторонником "русского мира" и других трёх букв каких-то "республик". И вот вчера я случайно его встретил на улице. Бог знает где от Мариуполя. Я удивился очень", - сказал Андрей.
Он добавил, что между ними состоялся диалог. Знакомый рассказал ему, что российские оккупанты уничтожили его дом. Также из-за войны погибли его родители, которых он похоронил во дворе дома.
"Расходимся. И тут я решил спросить: "А почему же ты на территорию Украины выехал?" - спросил Бедняков у знакомого.
На что тот ответил, что Украина - это его Родина: "А куда мне ехать? Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все".
"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37", - добавил телеведущий.
Напомним, ранее Андрей Бедняков рассказом о родных из Мариуполя довел до слез ведущих 1+1.