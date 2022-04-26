Андрей Бедняков пересказал диалог со своим знакомым, которого случайно встретил.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал, что на днях встретил своего знакомого, который ранее был сторонником "русского мира". На данный момент этот мужчина живет в Украине и уже совсем не восхваляет Россию.

По словам Беднякова, после того, как российские оккупанты вторглись в Украину и убили родственников его знакомого, мужчина отрекся от "русского мира".

"Есть у меня один знакомый. Бывший сосед по району в Мариуполе. В детстве мы с ним ходили на легкую атлетику. Он был сторонником "русского мира" и других трёх букв каких-то "республик". И вот вчера я случайно его встретил на улице. Бог знает где от Мариуполя. Я удивился очень", - сказал Андрей.

Он добавил, что между ними состоялся диалог. Знакомый рассказал ему, что российские оккупанты уничтожили его дом. Также из-за войны погибли его родители, которых он похоронил во дворе дома.

"Расходимся. И тут я решил спросить: "А почему же ты на территорию Украины выехал?" - спросил Бедняков у знакомого.

На что тот ответил, что Украина - это его Родина: "А куда мне ехать? Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все".

"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37", - добавил телеведущий.

Напомним, ранее Андрей Бедняков рассказом о родных из Мариуполя довел до слез ведущих 1+1.

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