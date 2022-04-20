Бедняков и сам не смог сдержать слезы.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков в эфире 1+1 рассказал о родном Мариуполе, который уничтожили российские оккупанты.

"Я читаю все эти новости 24/7. Боже, начинаю говорить и просто... То, что сейчас происходит в моем родном городе, невозможно описать словами. Не было времени, чтобы я не думал о нем, о своих друзьях, о своей семье, которая уже уехала, но многие друзья до сих пор там остаются", - сказал Бедняков со слезами на глазах.

Ведущий не смог сдержать своих эмоций. Вслед за ним плакать начали ведущие 1+1 Наталья Мосейчук и Наталья Островская.

Также Бедняков добавил, что очень надеется на деблокаду Мариуполя. Он хочет вернуться к себе домой и помочь всем тем, кто пострадал от захватчиков.

Кроме того, он вспомнил и о своих родных, которые с трудом вырвались из Мариуполя.

"Около месяца я их вообще не слышал. А потом через знакомых я узнал, что они живые. Мне рассказали, что все нормально, они готовят на улице, разжигают костер, сливают из батарей воду. Там ужас был. И этот ужас продолжается", - добавил ведущий.

Напомним, у ведущего "Орла и Решки" Беднякова умерла мама, она жила в Мариуполе.

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