Ирина Сопонару показала новое фото.

Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позировала в черном шелковом платье с глубоким декольте.

Интересно, что в зоне декольте у Ирины есть мини-татуировка. Такой пикантный снимок понравился ее поклонникам. За сутки фото набрало более 20 тысяч лайков.

"Какая же ты ракета", "Богиня", "Супер", "Вау", "Шикарная", - пишут поклонники.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие".

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Автор: Диана Могилевич