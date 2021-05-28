Сопонару показала фото / instagram.com/irinasoponaru
Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала в Instagram забавное фото.
На снимке видно только ее голову. Но, в глаза бросаются исключительно ее губы. Поклонникам звезды понравился снимок и они засыпали ее множеством комплиментов. К слову, за несколько часов фото набрало почти 5 тысяч лайков.
"Красивая девушка", "Забавная", "Куколка", "Красотка", "Секси", "Милашка", - пишут поклонники.
Сопонару показала фото / instagram.com/irinasoponaru
Кто такая Ирина Сопонару:
- Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim
- Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль
- Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram