Ирина Сопонару на фото сделала губы уточкой.

Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала в Instagram забавное фото.

На снимке видно только ее голову. Но, в глаза бросаются исключительно ее губы. Поклонникам звезды понравился снимок и они засыпали ее множеством комплиментов. К слову, за несколько часов фото набрало почти 5 тысяч лайков.

"Красивая девушка", "Забавная", "Куколка", "Красотка", "Секси", "Милашка", - пишут поклонники.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim

Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль

Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие"

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Автор: Диана Могилевич