Семейство таким образом выразило любовь к Украине.

Украинский актер комедийного жанра Евгений Кошевой и его супруга Ксения сделали себе патриотические тату, которые с начала войны в Украине стали очень популярны.

Так, Евгений нанес на свою руку слова из песни Скрябина "Коломийки": "Той, хто любить Україну, має бути з нами". Также он сделал еще одну надпись на другой руке: "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом".

А вот супруга Евгений, танцовщица Ксения похвасталась татуировкой на позвоночнике. Она нанесла на свою спину выражение, но разобрать можно только первые два слова - "вільна" и "незламна".

Впрочем, звездная чета Кошевого - не единственная, кто набивает себе патриотические татуировки. Ранее это сделала продюсер Елена Мозговая. Да и в целом с начала войны в Украине патриотические татуировки стали очень популярны.

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