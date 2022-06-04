На своем теле она изобразила трезубец и цветы.

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась фотографией татуировки, которая теперь украшает ее руку. Патриотическое тату получилось ярким и привлекательным - на нем изображен трезубец, а вокруг него - цветы. Снимок Мозговая опубликовала в Instagram-блоге.

"Мы закончили наш шедевр! Цветы и трезубец с мечом - это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю! И так будет! Победа, восстановление и со временем, цветущая, счастливая, сильная и непобедимая Украина", - прокомментировала Алена Мозговая.

Напомним, продюсер Алена Мозговая подстриглась почти налысо.

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