Елена Кравец признается, что сейчас она стала видеться с ним куда реже.

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о дружбе и отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она шутит, что теперь ее бывший коллега "нашел нормальную работу", поэтому они стали реже общаться.

В интервью Маше Ефросининой Кравец также отметила, что иногда она пишет Зеленскому, но старается сильно его не беспокоить.

"Вова нашел нормальную работу", - юмористка со смехом назвала причину редкого общения с Зеленским.

По словам Кравец, президент и его семья - друзья для нее. Но с 2019 года, после победы Зеленского на выборах, звезда "Квартала" почти не видится с бывшим коллегой.

Сама Кравец, как известно, является крестной жены президента, Елены Зеленской. А муж юмористки крестил детей президента. Однако между семьями нет так называемых "кумовских" отношений. По словам Кравец, они не соблюдают все традиции.

Звезда "Квартала" признается, что она не переименовывала Зеленского в своем телефоне. Она знает, что может иногда ему написать. Но, по словам Кравец, она "бережет его мозг".

Юмористка отметила, что она не следит за политикой. Больше ее волнует вид Зеленского. Она старается замечать изменения во внешности президента и указала, что сейчас у президента "потолстела кожа".

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