Состояние артистки оценивают как средней тяжести.

Известная советская и российская актриса Елена Проклова попала в больницу. Ее госпитализировали с инсультом в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что актриса находится в реанимации.

"Вчера 68-летней актрисе сделали тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат", – говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийский певец из "черного списка" Украины попал в больницу с серьезной травмой (видео)По данным Telegram-канала "112", Елена Проклова попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

"МРТ головного мозга показала инсульт. Сегодня заслуженную артистку России перевели в реанимацию. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Елена Проклова: чем известна актриса

Проклова родилась в Москве 2 сентября 1953 года. В возрасте 12 лет дебютировала в кино в картине "Звонят, откройте дверь".

Больше всего актриса известна по фильмам "Мимино", "Собака на сене", "Гори, гори, моя звезда", "Поздняя любовь", "Запомните меня такой" и "Единственная".

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