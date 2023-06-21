Актер, поддерживающий войну, с грустью рассказал, что с ним не хочет общаться родная дочь.

Звезда сериала "Дальнобойщики" Владимир Гостюхин, который поддерживает путинский режим и кровожадную войну против Украины, внезапно "завыл" из-за того, что от него отвернулась младшая дочь. Ранее он утверждал, что сам перестал с ней общаться, но теперь проговорился о реальной ситуации.

Как оказалось, дочь актера попросту перестала ему отвечать на сообщения. Она не хочет говорить с отцом-путинистом.

"Она отрицает Россию. Отказалась от России. Мы с ней не общаемся. Я писал, она не отвечала. И мне потом ее сестры, дочки мои (рассказали - УНИАН), им она написала, что сделала свой выбор не в сторону России. Мне она постеснялась такое написать. Это очень печально", - рассказал россиянин в интервью пропагандисту Борису Корчевникову.

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По словам актера, он не хотел, чтобы его дочь жила в США. Гостюхин мечтал, чтобы она училась и строила карьеру в РФ. Однако дочь решила иначе.

"Закончила она американскую школу там, занимается каким-то бизнесом со своим мужем. Что-то они крутят, вертят. Муж у нее афроамериканец, к тому же, мусульманин. Симпатичный такой парень. Ну, не знаю, как они сейчас там, потому что мы не общаемся", - признал актер.

Что Гостюхин говорит о войне

Российский актер, прославившийся благодаря роли в сериале "Дальнобойщики", открыто поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. Он заявлял, что из-за своей позиции перестал общаться с одной из дочерей и сестрой.

По словам Гостюхина, его сестра, которая жила в Харькове, стала "не совсем здоровой". Он с ней поссорился после того, как она начала рассказывать ему правда о зверствах оккупантов. Эта информация взбесила Гостюхина, после чего он заявил, что "потерял" сестру.

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