Певице Марине Хлебниковой предстоит длительное восстановление.

Сильно пострадавшая при пожаре в собственной квартире в Москве Известная российская певица Марина Хлебникова перенесла очередную операцию, на этот раз – по восстановлению кожи на лице. Есть информация, что операция прошла успешно.

Как пишет Telegram-канал 112, сообщил, что звезде 90-х предстоит еще несколько оперативных вмешательств.

"Ее ждут реабилитация и длительное восстановление. Новогоднюю ночь Хлебникова проведет в больнице", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 18 ноября в Москве в пожаре тяжело пострадала певица Марина Хлебникова.

Марина Хлебникова: что известно о певице

Читайте такжеРоссийские знаменитости отвернулись от едва не сгоревшей в пожаре звезды 90-х Хлебниковой – музыкантСоветская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

Выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На".

В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",

Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.

Вас также могут заинтересовать новости: