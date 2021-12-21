Соломия Витвицкая после развода с мужем не осталась без мужского внимания.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая в своем инста-блоге рассказала, что у нее появился тайный поклонник. Мужчина периодически приносит ей под дом цветы, а сейчас решил оставить красивые лилии на капоте ее машины и нарисовал сердечко.

"Следующий левел "преследования" уже с открыткой. Лилии в снегу", – подписала фото ведущая.

Читайте также"Красотки": Алина Гросу показала редкое фото с 58-летней мамойСтоит отметить, что Соломия Витвицкая восемь лет состояла в браке с режиссером Владом Кочатковым. Супруги решили официально развестись в прошлом году, но сообщили они об этом общественности только в 2021 году. Уже длительное время Соломия не рассказывает о своей личной жизни, при этом она много путешествует.

Напомним, ранее ведущая 1+1 Соломия Витвицкая похвасталась роскошным отдыхом в Калифорнии.

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