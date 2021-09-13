Соломия Витвицкая уже успела поделиться кадрами с отпуска.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая сейчас находится в Санта-Монике, Калифорния. Звезда делится красивыми фотографиями с отпуска, показывает океан и своих друзей.

На одном из снимков Соломия предстала в длинном красном платье с цветочным принтом и удлиненном пальто на пуговицах. Волосы телеведущая распустила и нанесла яркий макияж.

"Она носила ветер в волосах. Солнечный и ветреный день на океане с друзьями под украинскую музыку. Так странно, когда в одном конце города жара под 35 и нечем дышать, а в то же время у океана приходится кутаться в пальто. Такой себе контрастный Лос-Анджелес", - подписала фото Соломия.

"Красавица", "Шедевр", "Такая жизнерадостная", "Такая красивая, что аж дух захватывает", "Очаровательная", "Прекрасная Соломия", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Соломия Витвицкая работает на телеканале 1+1 с 2008 года. Начинала она работать корреспондентом ТСН. Сейчас же она ведущая программы ТСН.

В 2016 году Витвицкая стала лауреатом Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Рейтинг".

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Автор: Диана Могилевич