Он говорит, что ему стыдно за этот поступок.

Известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев признался, что в прошлом поднимал руку на свою избранницу, и сейчас глубоко жалеет о содеянном. В разговоре со Славой Деминым он отметил, что это одна из самых серьезных его ошибок.

"Было такое в моей жизни. Это как окунулся в бочку с грязью, короче. Вот такое ощущение", — рассказал Ахтем.

Он также признался, что насилие с его стороны произошло дважды. Однако режиссер не уточнил, кто именно была эта женщина, в отношениях с которой случались эти эпизоды.

Чем известен Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев — украинский режиссер и актер крымско-татарского происхождения, известный своими работами в кино и театре. Одним из его самых заметных фильмов стал "Киборги", который посвящен защите Донецкого аэропорта украинскими солдатами в 2014 году.

Он активно занимается не только творчеством, но и общественной деятельностью, защищая права крымских татар и украинцев. В начале большой войны он пополнил ряды ВСУ.

В личной жизни Сеитаблаев был женат дважды. У него четверо детей. Некоторое время назад он признался, что вновь нашел свою любовь, однако и с новой избранницей он расстался.

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