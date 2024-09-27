Мужчина также отметил, что изменил свое мнение относительно президента.

Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, который с начала полномасштабной войны ушел в ВСУ, высказался о Владимире Зеленском.

Он отметил, что познакомился с президентом в 2012 году. Тогда Зеленский был одним из продюсеров сериала "Чемпионы из подворотни", а Ахтем режиссером киноленты. Однажды у создателей проекта возник спор относительно того, стоит ли ставить гимн Украины в конце серии. По словам Сеитаблаева, многие были против, а он отстаивал эту идею. А вот Владимир долгое время молчал, а потом эмоционально поддержал его.

"И вот именно он, сегодняшний президент, был единственным человеком, который сказал: "Стоп. Значит, будет гимн Украины". С ним начали спорить и так далее. И я впервые тогда услышал, какой он может быть бескомпромиссным. Он сказал пару таких нецензурных слов", - рассказал Ахтем в интервью Славе Демину.

Режиссер также добавил, что ранее не поддерживал Зеленского, однако сейчас, когда стал военнослужащим, изменил позицию.

"Я не допускаю возможности в том числе себе, как военнослужащему страны, которая находится в состоянии войны, не доверять своему верховному главнокомандующему. Как бы это пафосно не звучало. И я вижу изменения. Изменения от романтического представления о том, как все может быть. К реальности", - подчеркнул мужчина.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев честно признался, сколько зарабатывает во время войны.

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