Кирилл "Бледный" 10 лет не сможет попасть в страны Евросоюза.

Фронтмен русскоязычной группы "Пошлая Молли" из Харькова Кирилл Тимошенко, он же "Бледный", который много лет жил и работал в РФ, получил запрет на пересечение европейской границы. В течение 10 лет артист не сможет попасть ни в одну из стран Европейского Союза. Причиной этому стали резкие высказывания музыканта о польском языке и якобы "шутки" о вступлении Польши в так называемую Российскую империю.

Как оказалось, объяснения певца, что такие слова были шутками, не помогли ему. Сначала он получил запрет на въезд в ЕС на три года, а затем этот срок продлили на 10 лет. В новом интервью для российских СМИ "Бледный" заявил, что планирует переехать в Лондон, Великобритания, которая не входит в состав Евросоюза.

В начале полномасштабного вторжения артист сбежал из Украины в Польшу. Там предатель пробыл недолго, и после своих скандальных заявлений относительно языка той страны начал переезжать и разные страны. К слову, в Украину Кирилл ни разу за время большой войны не возвращался.

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"На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и поехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси (Грузия). Когда вся эта ситуация улеглась немножко, когда мне перестали поляки наваливать в личные сообщения, я понял, что уже ничего страшного не будет. Я поехал в Вильнюс (Литва) писать альбом, и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет", - рассказал лидер группы "Пошлая Молли".

Позже беглец получил визу в Англию и Грузию, где проживает в последнее время и скоро планирует переехать в Лондон. Возвращаться в Украину и Россию певец не хочет.

Позиция Тимошенко относительно войны довольно неоднозначная. Он продолжает выпускать русскоязычные треки и сотрудничать с россиянами, а также получает гонорары с прослушивания песен в рублях. А вот о боевых действиях не вспоминает. Говоря о войне, он лишь выдает фразы, типа "два с половиной года назад".

Напомним, ранее группа "Пошлая Молли" выпустила трек для россиян. Они представили первую за почти три года большой войны песню "Адская колыбельная" на русском.

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