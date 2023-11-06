Он сделал резкое заявление.

Солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко, более известный как Бледный, выдал гневную речь о польском языке и посоветовал всем выучить русский.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, где сказал полякам, чтобы они выучили "нормальный язык" - русский. Для этого Бледный предложил Польше вернуться в состав Российской империи.

"Меня на* бесит польский язык, я не понимаю, зачем говорить на этом уе**нском языке, когда есть русский язык. Реально, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном на**й языке", - посоветовал полякам рокер.

Стоит отметить, что Кирилл Тимошенко сейчас активно выступает со своей группой "Пошлая Молли" за границей. На сцену он выносит сине-желтый флаг, однако несмотря на это поддерживает русский язык.

Чем известна группа "Пошлая Молли"

Группа "Пошлая Молли" была создана в Харькове. Она набрала свою популярность в 2017 году. После того, как группа стала узнаваемой, она начала записывать треки с российскими артистами, в том числе с Элджеем.

Кроме того, группа неоднократно выступала в России, а Тимошенко даже был гостем шоу на росТБ "Вечерний Ургант".

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