Певица поделилась личной жизнью и объяснила, о чем жалеет.

Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о своей личной жизни. Звезда сцены также объяснила, о чем больше всего жалеет.

Артистка призналась, что сейчас ей не хватает семейного счастья. Всю свою жизнь Огневич строила карьеру и полностью посвятила себя сцене. На первом месте у певицы всегда были новые песни и концерты. Именно поэтому она сейчас одна. По ее словам, она жалеет о случаях, когда не обращала внимания на мужчин.

"У меня своей семьи нет. Где-то уже сейчас появляются такие мысли, что это из-за того, что я положила всю свою жизнь и время на алтарь сцены. И эти слезы не какого-то там несчастья или жалости к себе, а это тоска по тому времени, которое уже не вернешь. Возможно, надо было быть более внимательной к мужчинам, которые были рядом и не зацикливаться настолько на своей карьере, потому что сейчас мне хочется семейного уюта, ребенка... Этого всего у меня нет. Хочется, чтобы душа согрелась, но пока не может. А публика и успех - очень кратковременная история", - поделилась Злата.

Звезда дала совет поклонникам. Она подчеркнула, что работа - это не главное в жизни. Всегда важно держать баланс и находить время на любовь и близких:

Не повторяйте моих ошибок, не думайте только о карьере и этих ступеньках. Думайте о том, что будет вас согревать вне сцены - обычное человеческое счастье.

Напомним, ранее Злата Огневич откровенно рассказала о страхе рожать ребенка.

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