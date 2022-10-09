Певица несколько лет назад испортила волосы окрашиванием.

Украинская певица Злата Огневич впервые рассказала, что долгое время носила парик из-за того, что испортила свои волосы. Оказывается, что ее волосы начали ломаться после того, как она перекрасилась в блондинку.

Так, звезда призналась, что ей понадобилось аж полтора года, чтобы отрастить здоровые волосы. И все это время она носила систему замещения волос.

"Мне понадобилось полтора года, чтобы отрастить живые и здоровые волосы после того, как я была блондинкой. Больше никогда не буду блондинкой и не стану убивать свои волосы. Я обещаю поклонникам и себе", – рассказала артистка. Видео дня

Она добавила, что подобные парики надевают все артисты, чтобы сохранить свои волосы.

"Артисты во время выступлений надевают такую систему, чтобы сберечь волосы. Можете представить то количество концертов и что будет с волосами, если их постоянно расчесывать и сушить. Но мне пришлось это носить в обычной жизни, и это было неудобно", – подытожила певица.

Напомним, ранее Огневич тронула публику чувственным стихом о военных в плену и призвала выходить на митинги.

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