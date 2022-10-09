Украинская певица Злата Огневич впервые рассказала, что долгое время носила парик из-за того, что испортила свои волосы. Оказывается, что ее волосы начали ломаться после того, как она перекрасилась в блондинку.
Так, звезда призналась, что ей понадобилось аж полтора года, чтобы отрастить здоровые волосы. И все это время она носила систему замещения волос.
"Мне понадобилось полтора года, чтобы отрастить живые и здоровые волосы после того, как я была блондинкой. Больше никогда не буду блондинкой и не стану убивать свои волосы. Я обещаю поклонникам и себе", – рассказала артистка.Видео дня
Она добавила, что подобные парики надевают все артисты, чтобы сохранить свои волосы.
"Артисты во время выступлений надевают такую систему, чтобы сберечь волосы. Можете представить то количество концертов и что будет с волосами, если их постоянно расчесывать и сушить. Но мне пришлось это носить в обычной жизни, и это было неудобно", – подытожила певица.
Напомним, ранее Огневич тронула публику чувственным стихом о военных в плену и призвала выходить на митинги.