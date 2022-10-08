Певица, которая активно поддерживает армию и несет оборону на информационном фронте, призвала не забывать о тех, кто сейчас находится в плену у россиян.

Украинская певица Злата Огневич посвятила стихотворение военнослужащим, которые сейчас находятся в плену у российских оккупантов. Так, в своем Instagram-блоге она опубликовала проникновенные строчки рядом с чувственным фото. Стихотворение называется "Тем, кто в плену":

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.

В клітинах бій твоїх гудé.

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Коли просили скласти зброю,

Чи залишив надію попри все?

Я уночі звертаюсь до таємних Предків,

У мене так багато вже до них листів.

Благаю дарувати спокій, прóшу,

Аби віднесли до безпечних берегíв.

Я можу все і водночáс не можу

Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,

Пекельно знати, що десь там ворожі

Здавили міцно стіни так, що кров горить !

Та як би сильно не стискали пальці,

В бажанні подолати міць,

В часи зневіри загляни у серце—

Там сила непохитна говорить.

Злата Огневич таким образом захотела напомнить своим подписчикам о том, что важно не забывать о героях, которых сейчас незаконно удерживают в России. Она призывает всех, кто поддерживает Украину, не бояться и выходить на улицы, чтобы привлечь внимание к ситуации в Украине. Касается это людей по всему миру.

"Лично мне досадно было видеть митинг в поддержку военнопленных в Женеве, на который пришло почти "ноль" украинцев. Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, будь-то ласочка! Как бы сейчас тяжело ни было, боремся! Потому что мы— победим ", - высказалась Злата.

Напомним, известная певица Огневич "засветила" декольте в откровенной фотосессии.

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