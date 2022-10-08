Украинская певица Злата Огневич посвятила стихотворение военнослужащим, которые сейчас находятся в плену у российских оккупантов. Так, в своем Instagram-блоге она опубликовала проникновенные строчки рядом с чувственным фото. Стихотворение называется "Тем, кто в плену":
Герой. Сталевий. Мужній Воїн.
В клітинах бій твоїх гудé.
Коли просили скласти зброю,
Чи залишив надію попри все?
Я уночі звертаюсь до таємних Предків,
У мене так багато вже до них листів.
Благаю дарувати спокій, прóшу,
Аби віднесли до безпечних берегíв.
Я можу все і водночáс не можу
Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,
Пекельно знати, що десь там ворожі
Здавили міцно стіни так, що кров горить !
Та як би сильно не стискали пальці,
В бажанні подолати міць,
В часи зневіри загляни у серце—
Там сила непохитна говорить.
Злата Огневич таким образом захотела напомнить своим подписчикам о том, что важно не забывать о героях, которых сейчас незаконно удерживают в России. Она призывает всех, кто поддерживает Украину, не бояться и выходить на улицы, чтобы привлечь внимание к ситуации в Украине. Касается это людей по всему миру.
"Лично мне досадно было видеть митинг в поддержку военнопленных в Женеве, на который пришло почти "ноль" украинцев. Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, будь-то ласочка! Как бы сейчас тяжело ни было, боремся! Потому что мы— победим ", - высказалась Злата.
Напомним, известная певица Огневич "засветила" декольте в откровенной фотосессии.
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