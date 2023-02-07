Украинская певица Злата Огневич снялась в новой соблазнительной фотосессии, которая моментально получила одобрительные отзывы от ее поклонников.
Знаменитость позировала в объективе в топе со страусиными перьями и прозрачных штанах с кружевом.Такой "лук" идеально подчеркнул ее стройную фигуру. К тому же сексуальности ее образу добавил обнаженный животик.
"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций. Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других. Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь и стремиться к большему. Найти на себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить себя за все, что имеешь, за то, что уже сделано, пройдено и… продолжать идти дальше. Обнимаю каждого всем сердцем", - написала певица в Instagram.
Как отреагировала сеть на ее новое фото
- "Так красиво"
- "Горячая штучка"
- "Вау, как будто с обложки"
- "Шикарная красотка"
- "Как всегда, невероятная"
- "Волшебная"
- "Горячая и сексуальная"
Напомним, ранее Злата Огневич удивила поклонников детскими фотографиями.