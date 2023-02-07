Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Украинская певица Злата Огневич снялась в новой соблазнительной фотосессии, которая моментально получила одобрительные отзывы от ее поклонников.

Знаменитость позировала в объективе в топе со страусиными перьями и прозрачных штанах с кружевом.Такой "лук" идеально подчеркнул ее стройную фигуру. К тому же сексуальности ее образу добавил обнаженный животик.

"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций. Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других. Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь и стремиться к большему. Найти на себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить себя за все, что имеешь, за то, что уже сделано, пройдено и… продолжать идти дальше. Обнимаю каждого всем сердцем", - написала певица в Instagram.

Видео дня

Как отреагировала сеть на ее новое фото

"Так красиво"

"Горячая штучка"

"Вау, как будто с обложки"

"Шикарная красотка"

"Как всегда, невероятная"

"Волшебная"

"Горячая и сексуальная"

Напомним, ранее Злата Огневич удивила поклонников детскими фотографиями.

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