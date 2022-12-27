Певице оставили множество комментариев, отметив, что она совсем не похожа на себя на этих снимках.

Украинская певица Злата Огневич, которая активно ведет свой блог, решила порадовать поклонников своими детскими снимками. На архивных фото юная Огневич позирует на фоне новогодней елки. Судя по всему, на утренниках она была снежинкой.

"Я уже давно выросла, но так же верю в магию зимних праздников. А еще убеждена, что детские мечты должны сбываться", - добавила подпись Злата.

Поклонники отметили, что нынешняя Злата Огневич визуально мало похожа на ту маленькую девочку на фотографиях.

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Реакция соцсетей

"Какая милая и красивая девочка!"

"Злата, вы очень сильно изменились, но огонь в глазах выдает сходство с фото"

"На этом фото вы совсем не похожа на нынешнюю себя"

"Какая хорошенькая малышка Злата"

Напомним, недавно украинская певица Злата Огневич попала в скандал. Она представила песню "Як мені бути", но поклонники услышали в ней мотив хита Билли Айлиш "Lovely".

Ее тут же начали буквально травить в социальных сетях за плагиат, но звезда поспешила оправдаться. Она сказала в своем интервью, что действительно вдохновлялась творчеством зарубежных артистов, но плагиата в ее композиции нет.

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