После 24 февраля украинская музыка очень изменилась. Рассказываем, какие новые песни достойны вашего внимания.

Декабрь 2022 года оказался богатым на музыкальные новинки. Премьерами слушателей поражали Позитив, Дорофеева, Злата Огневич и другие. А Wellboy, Quest Pistols и KAZKA перепели свои старые хиты. Что нужно обязательно добавить в свой плейлист - читайте в материале.

Quest Pistols - "Ти неймовірна"

Это украиноязычная версия культовой песни "Ты так красива". Впервые на украинском "Ты так красива" Quest Pistols исполнили на благотворительном концерте в поддержку Украины в Варшаве несколько месяцев назад. Это очень удивило публику, а артисты, получив массу положительных отзывов, решили представить обновленную версию.

HANUMIKE и POSITIFF - 2023

Артисты выпустили песню и пророческий клип на нее, показав смерть российского диктатора, которая должна состояться в следующем году.

"Когда происходит беда, когда нам страшно – мы начинаем верить. Это единственное, что остается и спасает. Кажется, что будет новый день - и прошлое сотрется, будто его и не было. Хочется, чтобы в эту магию поверил каждый из нас и для всех этот год стал страшным сном. Мы начнем новую жизнь, отсчет которой уже через несколько дней, с началом 2023-го. Давайте визуализировать все увиденное в клипе вместе!" – прокомментировал видеоработу Руслан Ханумак.

KALUSH и SKOFKA – "Батьківщина"

Новая песня рэперов получила неоднозначные комментарии со стороны слушателей. Многим композиция "зашла", но вот после ее премьеры поднялась волна хейта из-за неоднозначной строчки в песне: "Воля — це дівчина, що любить дім, тільки руским би не дала".

Злата Огневич - "Як мені бути"

Лирическая композиция Златы очень понравилась слушателям, но не обошлось без скандала. Огневич обвинили в плагиате, поскольку многие услышали в песне "Як мені бути" мотивы популярного хита Билли Айлиш "Lovely". Сама звезда заявила, что ничего не плагиатила, а лишь вдохновлялась иностранными исполнителями при написании своей музыки.

Потап - "Триклятий лютий"

Рэпер спел о событиях февраля, которые разделили миллионы украинских семей. Своей новой композицией артист пытался донести, что черная полоса обязательно скоро закончится.

"Всем нам нужно верить, что уже скоро наступит то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот "Триклятий лютий", который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", - прокомментировал музыкант свою премьеру.

Напомним, TVORCHI удивили мощной песней с Alyona Alyona.

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