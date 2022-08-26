Певица призвала не останавливаться и продолжать донатить на ВСУ.

Украинская певица Злата Огневич, которая даёт благотворительные концерты для военных, не смогла сдержать эмоций, когда ее концертный директор передал слова благодарности от бойцов. Об этом она рассказала в своем блоге.

Огневич была настолько тронута увиденным, что не смогла сдержать слез.

"Я просто не могу с вами этим не поделиться! Только что моему директору прислал военный сообщение со словами благодарности. За наши концерты, за все, что мы делаем для наших военных, ребят, которые отдают жизни свои, чтобы мы с вами мирно могли жить, просыпаться в теплых кроватях, пить кофе", - поделилась Злата.

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Она сказала, что подобное очень мотивирует стараться и помогать, поэтому призвала поклонников не останавливаться, посильно донатить на счёт армии. Ведь именно благодаря военным ВСУ сейчас в более безопасных городах Украины у людей есть возможность просыпаться и жить.

"Я призываю всех вас: не останавливайтесь, донатьте, делайте все возможное для нашей победы и помощи нашим военным. Верьте в наших военных, потому что они самые лучшие!", - резюмировала Злата.

Напомним, недавно певица Злата Огневич вернулась в Украину и сделала важное заявление.

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