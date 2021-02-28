Певица предстала в дерзком образе.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она позирует в дерзком наряде.

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На снимках Злата предстала в лаковых ботфортах на высоком каблуке. Также она надела черный удлиненный пиджак, который выглядит как мини-платье. Чтобы подчеркнуть талию, звезда добавила широкий пояс.

"Субботнее настроение. Дерзкое. Мне всегда больше импонировали условные "двоечники". Условные, так как в школе у них все плохо с оценками, а вот в жизни - наоборот. Именно из дерзких, "неправильных", смелых и рисковых вырастают настоящие личности. А вот отличникам я мало доверяю... Кто знает, что скрывается за этим елейным взглядом и желанием всем угодить ? ", - подписала фото Злата.

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Автор: Диана Могилевич