Алина Блажкевич рассказала о важном событии в жизни ее сына.

Украинская артистка, звезда "Женского Квартала" и "Лиги Смеха" Алина Блажкевич покрестила 7-месячного сына Андрея. Актриса поделилась кадрами с таинства в храме.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фотографии с сыном и кумовьями, а также рассказала, каким был особый праздник. На камеру позировала сама Алина, Андрей, муж звезды, а также друзья супругов, которые стали крестными родителями мальчика.

Таинство крещения состоялось 12 октября в Свято-Николаевском храме, в Киеве. Среди приглашенных на событие были только самые родные люди. Алина рассказала, что таинство было очень уютным и чувственным.

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"12-го октября в Свято-Николаевском храме наш Андрюша окрестился. Я, возможно, становлюсь все более сентиментальным человеком, но это был прекрасный день. Этот день идет в сундук воспоминаний и занимает там почетное место. Мы не прихожане этого храма. Мы сейчас вообще не можем отнести себя к слову "прихожане". Было понимание, что мы хотим присоединить Андрея к духовным традициям наших семей... А конкретно я хотела, чтобы у моего мальчика был ангел-хранитель. Ощущение после всего - благодарность", - написала под снимками Блажкевич.

Напомним, ранее звезда "Квартала" Ирина Сопонару уехала за границу и впервые показала семью мужа-иностранца. Возлюбленный актрисы родом из Великобритании.

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