Ева Бушмина живет во Франции, а ее ребенок - в Украине.

Украинская певица, участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина, которая молчит о полномасштабном вторжении в Украину, рассказала, почему не живет вместе с дочерью. Артистка объяснила, с кем девочка находится в Украине.

Как известно, Бушмина была в браке с Дмитрием Лановым, от которого в 2013 году родила дочь Эдиту. Однако позже исполнительница развелась с мужем и сейчас она в отношениях со скульптором, и живет во Франции.

В феврале 2022 года, когда Россия напала на Украину, Ева находилась на отдыхе в Египте с новым бойфрендом. В это время девочка была со своим отцом на родине.

Вывезти Эдиту за границу певице удалось только в марте 2022 года. Выбор Евы упал именно на Францию, потому что девочка изучала французский. Однако дочери Бушминой не понравилась страна и она уехала к папе в Украину.

"Здесь ей было плохо. Мне кажется, я была слишком строга. У меня есть ощущение, что я перегнула. Я была чрезмерной в требованиях к ней, поэтому, я думаю, ей захотелось пожить с папой, и я дала ей эту возможность. Ей просто захотелось домой. У нее очень близкие отношения с папой. Она его очень любит и сказала, что хочет попробовать пожить с папой", - поделилась звезда.

Решение о переезде дочери было сложным для Евы. Она тяжело переживала первое время без дочери и даже считала себя плохой матерью. Со временем она успокоилась и приняла ситуацию

"Я просто рыдала. Здесь поднималось все: я плохая мама, ребенок меня не любит, что скажут родственники и другие, все будут думать, что я такая плохая и дочь со мной не хочет жить. Все мои идеалы о материнстве разрушились", - добавила Бушмина.

К слову, девочка до сих пор живет с Лановым в Украине, несмотря на постоянную опасность и атаки россиян. Ее мама остается во Франции и не говорит о войне за рубежом.

Напомним, ранее Ева Бушмина рассказала о работе в "ВИА Гре". Певица призналась, что выступать в составе группы для нее было сложно.

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