Президент Украины сыграл главную роль в сериале.

Украинская актриса, звезда сериалов "Коли ми вдома", "Село на миллион", "Слуга народа" Татьяна Зиновенко высказалась о Президенте Украины Владимире Зеленском. Артистка ответила, как ей было сниматься в одной картине с тогда еще актером, а сейчас главой государства.

В интервью для OBOZ.UA Зиновенко поделилась воспоминаниями о съемках "Слуги народа", которые проходили почти 10 лет назад. По ее словам, у нее остались только приятные впечатления от сотрудничества с Владимиром Александровичем. У актрисы было немало общих сцен с тогда еще юмористом, но она его запомнила улыбающимся, доброжелательным и человеком, который был открыт к новым знакомствам.

"Каким запомнила Владимира? Все время улыбающийся был, очень настроенный на работу. А в перерыве мог и пошутить. Приятное впечатление производил, очень быстро и легко шел на контакт. Сам подошел познакомиться: "Добрый день! Я Володя", - поделилась артистка.

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Наибольшую славу Татьяне принесла роль в комедийном сериале "Коли ми вдома". В нем она сыграла Наталью Богдановну. У картины есть 6 сезонов, и последний снимался уже во время полномасштабного вторжения. В 2022 году актриса вместе с мужем-артистом Анатолием Зиновенко уехали в Данию. Поэтому были вынуждены сниматься в сериале за границей.

"Пришло сообщение из Украины, что хотят снимать продолжение "Коли ми вдома". Но как? Таня в Дании. И что вы думаете? Мы нашли парня, который хорошо владеет техникой, и тот согласился нам помочь. Нами руководили с СТБ в Киеве по видеосвязи - оператор, режиссер, продюсер, а мы тут снимали. И не только мы так работали: Катя Кистень передавала видеоматериал из Швеции, Ирина Андреева - из Франции. А поскольку мы тут с Таней вдвоем, предложили и мне сняться. Записал самопробы, утвердили", - рассказал Анатолий.

Напомним, ранее звезда сериала "Коли ми вдома" Екатерина Кистень ответила, когда вернется в Украину. Актриса рассказала, в какой стране сейчас живет.

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