Актер Крис Нот заявил, что единственной его ошибкой было то, что он изменил своей жене.

Известный актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", впервые ответил на обвинения в изнасилованиях. В 2021 году карьера мужчины рухнула на дно, он потерял все роли, его начали "отменять" на фоне скандала.

В интервью для USAtoday актер заявил, что все обвинения неправдивы. По словам Нота, единственной его ошибкой было то, что он изменил своей жене. Этот поступок он называет ужасным, но отмечает, что все равно это не делает его преступником.

"Ты придумываешь себе те же оправдания, что и многие мужчины: это всего лишь небольшой танец, и это весело. Ты никому не причиняешь вреда. Никто об этом не узнает, ты знаешь, а секс - это просто удовольствие", - прокомментировал свои измены актер.

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Также Нот отметил, что на фоне секс-скандала на него не завели уголовное дело. А это, по словам звезды, говорит о том, что все неправда.

"Я ничего не могу сказать, чтобы изменить чье-то мнение, когда у вас такая приливная волна. Звучит как оборона. Это не так. Уголовного процесса нет. Мне не о чем давать показания, излагать свою историю, привлекать свидетелей. И есть еще более абсурдные дополнения, которые полностью нелепы, которые не имеют абсолютно никакого фактического основания. И я не люблю говорить об этом", - добавил Нот.

Актер признался, что ему пришлось "залечь на дно". Он хотел защитить своих детей от негатива, который буквально захлестнул его жизнь после обвинений в изнасилованиях. Однако теперь Нот хочет возрождать свою карьеру.

По словам артиста, он дал себе немного времени, чтобы просто отдохнуть и оправиться после скандала. Но "почивать на лаврах" Нот не хочет, а потому снова старается вернуться в бизнес. Актер отмечает, что многие компании теперь боятся с ним сотрудничать.

"Я не собираюсь ложиться и просто говорить, что все кончено. Это непристойная история, но она просто не соответствует действительности. И я не могу из-за этого просто сказать: "Ну, ладно, на этом все". Я актер. У меня есть другие вещи, которыми я хочу заниматься, в творчестве. И у меня есть дети, которых нужно содержать. Я не могу просто почивать на лаврах. Так что да, у меня достаточно средств, чтобы отпустить год на самотек, но я не знаю, как оценить или судить о возвращении в бизнес, потому что корпорации напуганы" - заявил Нот.

Звезду "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях - что известно о скандале

В 2021 году две женщины заявили, что актер их изнасиловал. Разгорелся скандал, из-за него Нота отстранили от съемок сериала "The Equalizer". Помимо этого, звезды "Секса в большом городе" поддержали женщин, заявивших о насилии со стороны исполнителя роли Мистера Бига.

Спустя несколько месяцев еще две женщины заговорили о том, что к ним приставал актер. На фоне всего этого Нот перестал давать интервью и попросту "исчез" из шоу-бизнеса.

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