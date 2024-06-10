Он пытается контролировать себя.

Украинский актер Артур Логай, известный по сериалам "Киев днем ​​и ночью", "Коп из прошлого", "Поймать Кайдаша" и другими киноработами, пожаловался на свое эмоциональное состояние.

В своем Instagram он отметил, что чувствует постоянную усталость и истощение. Из-за этого иногда эмоции берут над ним верх.

"Чем больше я устал, тем больше у меня проблемы с самоконтролем и агрессией. Я это знаю и чувствую. Поэтому я стараюсь сублимировать это. Говорят, каждому человеку дается столько, сколько он может выдержать. И точно не надо мериться усталостью и бедой, которую переживаешь. Мы все уставшие, каждый вменяемый человек чувствует боль и тяжело переживает то, что происходит на нашей земле, с нашими людьми. И это не проходит бесследно", - написал Логай.

Видео дня

Актер добавляет, что пытается бороться с этим подавленным состоянием, а помогают ему в этом такие методы:

"Занимаюсь спортом, пою, записываю мысли. Меня очень спасает сцена театра. Это все моя терапия. Но бывают ситуации, когда чувствую, что вот-вот не сдержусь, тогда стараюсь остановиться и вспомнить, что этот человек напротив меня тоже уставший и ему тоже трудно. Не всегда получается, но я стараюсь. Держусь".

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: