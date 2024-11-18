Евгений Синельников ответил, почему не буду рядом с другом в сложный период.

Известный украинский режиссер, продюсер и бывший ведущий популярного проекта "Орел и решка" Евгений Синельников прокомментировал развод своего друга и коллеги - ведущего Андрея Беднякова - с супругой Анастасией Короткой. Он рассказал, как на сложное решение пары отреагировали другие их друзья.

Как известно, в октябре этого года после 10 лет в браке супруги объявили о разводе. Они отметили, что их отношения не выдержали испытания расстоянием. После начала большой войны Бедняков остался жить в Украине, а Короткая с дочерью и сыном уехали в США. Несмотря на развод, экс-влюбленные остались в хороших отношениях и поддерживают связь.

Синельнеков отметил, что сейчас он не хочет вмешиваться в жизнь друга со своими советами. Режиссер решил дать время ведущему все осознать и принять ситуацию, а также пережить все самостоятельно. Он убежден, что за полгода он оправится от пережитого и тогда будет поддерживать коллегу.

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"Сейчас я не буду ему ничего писать и поддерживать. Он решил сделать этот шаг, это очень тяжелый шаг. Его надо будет поддерживать через полгода. Сейчас он должен прожить самостоятельно, что вот это произошло. А через полгода ему надо акцентировать: "Чувак, а теперь вот так, а теперь в жизни легче стало", - подчеркнул продюсер.

Евгений поддержал решение супругов о разводе и отметил, что уважает их выбор. По его словам, такие решения требуют смелости и осознания, но считает, что так паре будет значительно лучше, чем быть в несчастливом браке. Кроме того, к их выбору с пониманием отнеслись и другие друзья и коллеги.

"Если они решили разойтись... Я и Настю знаю очень хорошо. Это их право. Это намного лучше. Жить с человеком, которого ты не любишь, хуже, чем разойтись", - добавил Синельников.

Напомним, ранее Синельников раскрыл, что самое ценное забрали у него оккупанты. Ведущий потерял неоценимые кадры украинских городов до войны.

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