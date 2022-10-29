Знаменитость рассказал, на какие средства содержит свою семью.

Известный журналист Дмитрий Гордон в интервью Анне Олицкой рассказал, что его доходы существенно упали после 24 февраля. Его медиабизнес подвергся атаке российских ботов, что также урезало прибыль.

"Монетизация упала, потому что Россия не монетизируется. На жизнь более или менее хватает. У меня было интервью до войны, на котором я заработал 70 тысяч долларов. Это с Сергеем Пугачевым, набравшим где-то 18 миллионов просмотров. Я не скрываю, у меня все прозрачно. Кстати, мы не занимаемся "черными наличными", рекламы тоже нет. Только монетизация YouTube", - рассказал Дмитрий Гордон.

Видео дня

Сейчас средств, которые приносят его медиаресурсы, стало значительно меньше. Некоторую часть дохода обеспечивает недвижимость, которую бизнесмен сдает в аренду.

"Немного аренды и пожалуй YouTube, но это, наверное, и затраты, ведь сайт сегодня неприбылен из-за войны. Рекламы сейчас нет, все рухнуло. Но я не переживаю по этому поводу, потому что люди теряют сегодня столько, что это просто ужас", - сказал Дмитрий Гордон.

Напомним, Дмитрий Гордон намекнул, что Марченко "наставила рога" Медведчуку с Путиным.

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