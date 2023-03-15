Он заявил, что сейчас думает только о детях.

Недавно колумбийская певица Шакира выпустила новую песню TQG, в которой спела о своем бывшем муже Жераре Пике. В песне есть слова о том, что он не может ее забыть и хочет вернуться.

Этой песней она феерично утерла нос экс-супругу, которого она уличила в многочисленных изменах. Однако сам Пике предпочитает не обсуждать эту тему, как и новую песню Шакиры, посвященную ему.

"Да, конечно я слышал песню, но я не хочу говорить об этом. У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решение. Не хочу говорить об этом. Просто хочется, чтобы с моими детьми все было в порядке", - сказал Пике в эфире RAC1.

Видео дня

Отметим, Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году. Уже через год они официально заявили о своих отношениях. В 2012 году стало известно, что они ждут ребенка. В 2013 году Шакира родила сына Милана, а в 2015 - еще одного. Второго мальчика назвали Сашей.

Однако уже в 2022 году Шакира и Пике расстались. Девушка посвятила бывшему песню, после чего попала в Книгу рекордов Гиннеса. Певица поставила 14 рекордов, "песня мести" принесла ей новую волну славы.

Вас также могут заинтересовать новости: