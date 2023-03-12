Шакира поставила 14 рекордов, "песня мести" принесла ей новую волну славы.

Певица Шакира попала в Книгу рекордов Гиннеса. "Песня мести", в которой она спела о предательстве своего бывшего мужа Жерара Пике принесла ей немало мировых рекордов.

Звезда пришла на шоу Джимми Феллона The Tonight Show вместе с диджеем Bizarrap, с которым они создали трек "Music Sessions #53". Там певица рассказала о песне и феерически отпраздновала мировые рекорды своим новым выступлением.

Трек Шакиры и Bizarrap собрал уже более 400 миллионов прослушиваний на Spotify и 411 миллионов просмотров на YouTube. Всего певице удалось поставить 14 рекордов.

Видео дня

По словам Шакиры, она писала этот трек для себя, но он создан и для всех женщин, которым приходилось сталкиваться с изменами. Певица поняла, что ее фанаты по-настоящему готовы ее поддерживать. А ее "песня мести" оказалась невероятно популярной, что не может не радовать звезду.

И теперь Шакира окончательно утерла нос бывшему своим новым выступлением. Она появилась перед камерами в смелом наряде. Певица примерила брюки с разрезами на бедрах и боди, которое создало эффект обнаженной груди, прикрытой лишь одной полоской из черной кожи.

Видео с новым выступлением Шакиры на шоу Феллона уже собрало почти 5,5 миллиона просмотров. Самым ярким фрагментом певица поделилась на своей странице в Instagtam.

Напомним, ранее Шакира выпустила еще одну песню TQG, которой окончательно "добила" своего бывшего. В ней она спела о том, что Пике хотел к ней вернуться, однако звезда всегда вычеркнула его из своей жизни.

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