Украинцы, которые считают, что музыка якобы "вне политики", сильно ошибаются.

Женя Галич из O. Torvald гневно обратился к украинцам, которые продолжают слушать русскую музыку. В частности, он прокомментировал новость о том, что Инстасамка отдала в поддержку оккупантов деньги за свою песню, которая "рвала" чарты в Украине.

"Ну что вы, подростки, наслушались? У кого из вас папа, брат, парень на фронте? Расскажите им о "музыке вне политики"! Сколько нужно разрушенных городов, погибших украинцев, уничтоженных жизней, чтобы дошло до каждого? Или музыка все еще вне палитики?",- написал возмущенный певец в Stories.

Он не понимает, почему русские песни, в частности альбомы Инстасамки, в топах по прослушиваниям в Украине. Галич призвал всех, кто продолжает поддерживать артистов страны-агрессора, "визуализировать" свои действия.

Видео дня

Галич показал ужасные последствия российской агрессии. На фото можно увидеть погибшую девочку Лизу, которую убила российская ракета в Виннице, заваленные разбитой и сожженной техникой дороги, а также тела людей, которых убили оккупанты.

Напомним, вчера стало известно, что Инстасамка передала армии РФ почти миллион. При этом она остается в топе среди украинских слушателей.

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