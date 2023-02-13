Инстасамка поддерживает войну в Украине.

Российская певица Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, рассказала, что передала армии оккупантов почти миллион рублей (почти 300 тысяч гривень).

При этом Инстасамка остается в топе среди украинских слушателей. В частности, ее песня "За деньги да" стала очень популярной среди молодежи. Например, она попала в "Топ-50 Украина" на Spotify, второе место она заняла на YouTube Music и попала в пятерку лидеров на Apple Music.

"Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на "СВО" (так в России называют полномасштабное вторжение, - УНИАН). Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюет много моих ровесников, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока", - цитируют Инстасамку в Telegram-канале "Империя очень зла".

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Кто такая Инстасамка

Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

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