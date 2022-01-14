Претензии к ее мужу Кеннету Петти все еще в силе.

Дженнифер Хаф, в августе обвинившая супругов Ники Минаж и Кеннета Петти в преследованиях и запугивании, отказалась от претензий к рэп-певице.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Истица отказалась от претензий к Минаж без каких-либо последствий для исполнительницы. А вот претензии к ее мужу - все еще в силе.

Хаф может повторно выдвинуть обвинения, когда захочет. Решение отказаться от претензий к Минаж принято после нескольких месяцев процедурных споров.

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В 1994 году Кеннет Петти был осужден за попытку изнасилования Дженнифер Хаф и отсидел в тюрьме 4,5 года.

В 2021 году Хаф, которой теперь 44 года, обратилась в суд, обвинив Петти и Минаж.

Якобы они запугивали и преследовали ее, требуя, чтобы Хаф отказалась от обвинений против Петти, предлагали денежную компенсацию и помощь.

Женщина сказала, что не могла работать с мая 2020 года "из-за тяжелой депрессии, паранойи, постоянных переездов, преследований и угроз" со стороны звездной пары.

Супруги отрицают обвинения.

Ники Минаж и Кеннет Петти начали встречаться в 2018 году. Через год они объявили, что поженились. У пары есть сын.

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