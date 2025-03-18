По словам Богдана Беспалова, он нечестен со своей женой.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на собственных инсайдеров, которых называет "котятами", рассказал о тайной переписке женатого актера Арама Арзуманяна с другими девушками.

По словам блогера, звезда "Скаженого весілля" нечестен со своей женой Кристиной, с которой много лет состоит в браке.

"Пишет у себя на странице, что он любит жену, а сам переписывается и флиртует с кучей девушек. Также просит высылать пикатные фото и переписываться в режиме исчезающих сообщений. Жаль жену, которая его действительно любит, а он лицемерит. Я представляю, что может быть в турах, потому что предложения встретиться тоже бывают. Он очень любит выводить на переписку с "клубничкой", - рассказал Беспалов.

Видео дня

Кстати, сам Арам пока не комментировал эту информацию, а вот его жена уже отреагировала на слухи в своем Instagarm. Женщина лаконично написала слово "с*ка" и добавила смайлик в виде разбитого сердца.

Что известно об Араме Арзуманяне

Арам Арзуманян - украинский актер армянского происхождения. С 1992 года он живет в Украине. Профессионально занимался спортом, а именно пауэрлифтингом и имеет звание кандидата в мастера спорта и многочисленные победы на соревнованиях. Однако из-за травмы оставил спорт, а затем начал сниматься в кино.

Что касается личной жизни, то актер состоит в браке с Кристиной более 12 лет. Жена актера пережила три выкидыша, но затем ей удалось родить двух общих детей. Сейчас супруги воспитывают 8-летнюю дочь Анаит и 5-летнего сына Тиграна.

Напомним, ранее блогер рассказал, что Настя Каменских требует официального развода с Потапом.

Вас также могут заинтересовать новости: