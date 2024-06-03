Она также отметила, что чувствует себя лучше.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - 23-летняя блогерша Екатерина Полтавская - рассказала, как чувствует себя и почему оказалась в больнице с капельницей в руке.

Вчера, 2 июня, девушка опубликовала фото из медучреждения, но сразу не отметила, что именно стало причиной ее госпитализации. Однако потом все же поделилась с подписчиками, из-за чего пришлось обратиться к врачам.

"Уже все ок. Отравилась просто. Думала, что не вывезу", - написала Екатерина в Instagram.

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Позже и сам Остапчук написал, что жене уже лучше и даже пошутил на эту тему так:

"С Екатериной уже все хорошо. Капельницы - это наше семейное".

К слову, сам Владимир тоже недавно был в больнице и рассказывал, что причиной стал его "нервный срыв". Скорая приезжала к нему трижды, однако все же нужно было пройти лечение. Позже ведущий отмечал, что чувствует себя намного лучше и всех призвал беречь здоровье и реагировать на тревожные звоночки.

Напомним, ранее украинская актриса Екатерина Тышкевич пожаловалась на ухудшение здоровья.

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