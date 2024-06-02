Женщина оказалась под капельницей.

Жена известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука - блогер и бизнесвумен Екатерина Полтавская - напугала подписчиков. 23-летняя звезда сети попала в больницу.

В своем Instagram возлюбленная ведущего опубликовала фотографию, с помощью которой сообщила, что имеет проблемы со здоровьем. На фото девушка указала, что ее госпитализировали в клинику и показалась на больничной палате. В частности, Полтавская сфотографировала свою руку, в которую медики установили катетер для капельницы.

"Госпитализировали", - лаконично подписала фотографию бизнесвумен.

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Избранница шоумена не объяснила, что именно с ней произошло, и какие проблемы со здоровьем она имеет. Ее муж Остапчук также не комментировал ухудшение самочувствия блогерши.

К слову, в мае и самому Владимиру понадобилась госпитализация. Ведущему вызвала скорую, а потом он поехал в клинику на капельницу. Знаменитость объяснил, почему ему была нужна медицинская помощь, и рассказал о своей болезни.

Заметим, что Полтавская и Остапчук поженились в феврале 2024 года. Всего в отношениях пара уже более года. Однако это не первый брак шоумена. Первой его женой была Елена Войченко, с которой он воспитывает двоих детей - Эмилию и Эвана. Сейчас они живут в Канаде. Второй избранницей Владимира стала нотариус Кристина Горняк, с которой они до сих пор делят имущество.

Напомним, ранее жена Остапчука похудела на 10 килограммов и показала фото "до".

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