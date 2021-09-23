Екатерина пока еще думает о пластической операции.

Супруга украинского музыканта Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова призналась, что хочет сделать себе пластическую операцию.

При этом девушка не знает насколько это безопасно. Но всю информацию будет уточнять после того, как закончит кормить ребенка грудью.

"Дело в том, что у меня разного размера грудь. И я хочу одну сделать меньше, как вторую. Но я не знаю, насколько это безопасно. Буду узнавать после грудного вскармливания", - написала Репяхова в инста-сториз.

Читайте такжеПопулярный украинский актер рассказал о травлеНапомним, 15 июня девушка родила сына Михаила своему мужу Виктору Павлику. Уже через месяц Екатерина похвасталась своей фигурой после родов. Ей удалось быстро сбросить весь лишний вес.

В августе маленького Михаила окрестили, но сама Репяхова была против этого. Тем не менее она пошла на уступки, так как этого очень хотел Павлик.

Кроме того, Виктор Павлик признался, что с появлением ребенка сделал немало выводов и что в 55 лет стать папой сложно – ощущения очень необычные.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич