Юлия Леус назвала дочь своим лучшим подарком на День рождения.

Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая неделю назад съехала от него, впервые показала лицо их дочери Аделины.

Фотографией с малышкой девушка поделилась в Instagram.

Как рассказала Юлия, сегодня она празднует день рождения, а дочь назвала своим лучшим подарком.

"В свой день рождения хочу познакомить вас с Аделиночкой. Она мой подарок, который сделала себе сама, свою маленькую копию. Что еще можно желать в свои 35 годков. Не буду писать об этом тяжелом году в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное", - прокомментировала фотографию Леус.

Она также поблагодарила всех, кто все это время ее поддерживал и отметила, что благодарна Богу за все испытания:

"Благодарю Бога за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по-другому, у меня невероятная поддержка", — добавила женщина.

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Напомним, в конце июня Джеджула заявил в полицию о пропаже своей супруги Юлии Леус и их маленькой дочери.

По словам Леус, она, узнав о коронавирусе, решила с дочерью Аделиной переехать временно в другую квартиру, так как не хотела заразить своих близких. В связи с этим Джеджула подумал, что его жена и дочь пропали.

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Автор: Григорий Бондарь