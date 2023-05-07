Сам "крепкий орешек" в кадре не появился.

Младшая дочь актера Брюса Уиллиса 5 мая отметила свой 9-й день рождения. В честь этого супруга "крепкого орешка" Эмма Хеминг показала трогательное видео с праздничными развлечениями.

В кадр попала не только девятилетняя Эвелин, а еще и старшая дочь пары Мейбл. Также на праздновании была Скаут - дочь Уиллиса от брака с Деми Мур.

Известно, что звездное семейство отправилось в Диснейленд. Судя по видео, Брюса с ними не было. В Диснейленде Эмма с девочками отлично провела время на аттракционах.

Видео дня

"Каждый шаг (38458, если быть точным) за последние полтора дня был сделан с чистой радостью и восторгом, когда мы праздновали 9-й день рождения Эвелин", - высказалась Эмма Хеминг.

Болезнь Брюса Уиллиса: подробности

В 2022 году стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис тяжело болен. Тогда врачи диагностировали у звезды афазию - приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. В связи с этим герой боевиков завершил свою карьеру в кино.

Уже в 2023 году врачи поставили ему еще один неутешительный диагноз - лобно-височная деменция. Доктора говорят, что это не лечится. Единственное, что остается врачам, - это поддерживать стабильное состояние кинозвезды при помощи интенсивного лечения.

Ранее УНИАН писал, что родные тяжелобольного Брюса Уиллиса показали увядающего актера в день его рождения.

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