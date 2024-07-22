Девочка удивила ее своими ответами.

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко недавно удочерили 8-летнюю девочку Ангелину. Сейчас она адаптируется к новым условиям жизни и многое познает впервые.

В частности, в своем Instagram Инна поделилась, что у нее был интересный разговор с девочкой. Она спросила у нее о мечтах и знает ли Ангелина что это такое? Затем юрист решила опубликовать совместное видео с приемной дочерью на берегу Днепра и рассказать, какие трогательные слова услышала от ребенка в ответ.

"О чем ты мечтаешь?

- Не знаю.

- Ты знаешь, что такое мечтать?

- Нет.

- Это когда ты чего-то очень сильно хочешь. Может быть, было такое, что ты чего-то очень сильно хотела? Это и есть мечта.

- Я мечтала о тебе, Тимуре, братьях и сестре", - сказала Ангелина.

Реакция подписчиков

Подписчиков растрогал пересказ этого искреннего диалога и они начали писать свои комментарии под видео.

"Инна, не знаю, почему я так счастлива за Ангелину, за вас, что вы есть такие невероятные люди на этой планете!"

"Плачу... Над этим ребенком взошло солнце в виде семьи Мирошниченко. Пусть оно сияет и греет всю жизнь"

"Ваша семья не спасла целый мир, но спасла миры двух замечательных детей. Вы - пример для каждого. Спасибо вам"

"Мечты сбываются"

"Какое счастье, что вы нашли друг друга".

К слову, год назад супруги Мирошниченко усыновили еще 3-летнего мальчика Марселя. Также у них есть 6-летняя дочь Мия и 4-летний сын Марко.

Напомним, недавно солистка группы The Hardkiss впервые за два года показала 8-летнего сына.

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