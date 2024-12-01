Алла показала, как играет с дочкой возле елки / коллаж УНИАН, скриншот из видео

Супруга известного украинского бизнесмена и политика Сергея Тигипко, очаровала своих подписчиков в Instagram праздничными фотографиями. Накануне новогодних праздников многодетная мама поделилась семейными моментами, посвященными подготовке к Новому году и первому знакомству их пятимесячной дочери Юлианны с елкой.

На фотографиях можно увидеть роскошный дом семьи, где центральное место занимает большая искусственная елка, украшенная разнообразными игрушками в сине-белых тонах. Праздничную атмосферу дополняет мерцающая гирлянда, которая придает особый шарм комнате.

Алла Зиневич также опубликовала трогательные кадры с маленькой Юлианной. На видео девочка с двумя забавными хвостиками на голове с интересом рассматривает елку и тянется к ярким украшениям.

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Маленькая Юлиана с восторгом рассматривала елку / Скриншот Instagram

Вечером Алла поделилась еще несколькими совместными фотографиями с дочкой, на которых они нежно обнимаются возле празднично украшенной елки. Стоит отметить, что лицо Юлианны на фотографиях скрыто, поскольку родители пока не желают показывать ее публике.

Алла показывает елку дочери / Скриншот Instagram

Эти семейные фотографии Аллы Зиневич вызвали шквал положительных эмоций у ее подписчиков. Многие отметили уютную атмосферу в их доме и трогательную реакцию маленькой Юлианны на первую в ее жизни елку.

Напомним, Тигипко впервые рассказал о новой жизни с молодой женой.

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