Алла Зиневич поделилась праздничным настроением и показала, как ее семья украшает дом к Новому году.

Супруга известного украинского бизнесмена и политика Сергея Тигипко, очаровала своих подписчиков в Instagram праздничными фотографиями. Накануне новогодних праздников многодетная мама поделилась семейными моментами, посвященными подготовке к Новому году и первому знакомству их пятимесячной дочери Юлианны с елкой.

На фотографиях можно увидеть роскошный дом семьи, где центральное место занимает большая искусственная елка, украшенная разнообразными игрушками в сине-белых тонах. Праздничную атмосферу дополняет мерцающая гирлянда, которая придает особый шарм комнате.

Алла Зиневич также опубликовала трогательные кадры с маленькой Юлианной. На видео девочка с двумя забавными хвостиками на голове с интересом рассматривает елку и тянется к ярким украшениям.

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Вечером Алла поделилась еще несколькими совместными фотографиями с дочкой, на которых они нежно обнимаются возле празднично украшенной елки. Стоит отметить, что лицо Юлианны на фотографиях скрыто, поскольку родители пока не желают показывать ее публике.

Эти семейные фотографии Аллы Зиневич вызвали шквал положительных эмоций у ее подписчиков. Многие отметили уютную атмосферу в их доме и трогательную реакцию маленькой Юлианны на первую в ее жизни елку.

Напомним, Тигипко впервые рассказал о новой жизни с молодой женой.

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