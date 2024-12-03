Девушка назвала причину своего решения.

Жена победителя вокального шоу "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - призналась, что планирует выехать за границу с 2-летней дочерью Элизой.

По словам девушки, такое решение она приняла из-за постоянных взрывов и опасности для ребенка.

"Последний раз, когда мы спускались в паркинг во время тревоги, мы Элизу очень рано разбудили. Она весь день была раздражена и невыспавшаяся, а теперь каждый раз, когда взрывы или тревога, она реагирует на это плохо. Я такого для нее не хочу. На период зимы выедем. Как раз свет выключают, холодно бывает очень. Когда тревога, мы спускаемся в паркинг, а там очень холодно и сыро. Я не хочу ее здоровьем рисковать", - написала Иванна в своем Instagram.

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Она также рассекретила страну, в которую собирается поехать. Это будет Польша. Именно там жена певца уже нашла садик для дочери и планирует устроиться на работу.

"Когда вернемся, я вернусь на свою работу, если будет место. А если мест не будет, то буду искать что-то другое".

Что известно о Романе Сасанчине

Певец прославился благодаря участию в проектах "Голос. Дети", и "Голос страны". В десятом сезоне второго шоу он одержал победу и получил главный приз - квартиру в Киеве. В 2020 году Роман начал встречаться с девушкой Иванной, позже они поженились. Через год у них родилась дочь.

Напомним, ранее победитель "Голоса страны" Сасанчин честно ответил, почему он не на фронте.

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