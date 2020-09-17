Женщина опровергла слухи о суррогатном материнства.

Вчера, в честь своего 75-летия, известный юморист Евгений Петросян впервые поделился снимком с 6-месячным сыном.

Читайте такжеОни несовместимы по образу жизни: стало известно, что Петросян живет отдельно от своей молодой женыОднако кроме имени ребенка и того, что его родила никто иной как его молодая жена Татьяна Брухунова артист не сообщил. Сама Татьяна решила удовлетворить любопытство поклонников и поделиться подробностями беременности.

На своей странице в Instagram 31-летняя мама опубликовала снимок малыша и рассказала как скрыла беременность от публики и поблагодарила всех, кто не акцентировал внимание на изменениях в ее фигуре.

"Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама!

P.S Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта... Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!", - написала женщина.

Однако у поклонников пары все еще оставались вопросы, они продолжали писать в комментариях. Так, жена юмориста Татьяна в ответе на вопрос о суррогатного материнстве ясно дала понять, что это неправда.

"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% лжи. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите", - написала Брухунова.

Также все же большинство подписчиков Татьяны поздравили ее с рождением сына и поддержали в решении держать сокровенное в тайне.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года.

До этого Петросян почти 32 года был женат на юмористке Елене Степаненко. Однако в ноябре 2018-го супруги развелись.

В мае 74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото.

А полгода назад у пары родился сын, которого назвали Ваган.

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Автор: УНИАН