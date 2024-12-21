Супруга известного шоумена Владимира Остапчука продолжает делиться с подписчиками своей радостью материнства. Недавно она опубликовала в Instagram трогательное видео с маленьким сыном Тимофеем.
На кадрах Екатерина в нежно-голубом атласном костюме держит на руках сына и нежно целует его.
"У артиста перед съемкой был райдер: 100 мл молока", - написала блогерша.
Екатерина также решила ответить на вопросы подписчиков о материнстве. Она призналась, что больше всего ей нравятся прогулки с сыном.
"Помню, как в лет 6 просила у мамы коляску, а она сказала, что я уже взрослая. Видимо, в тот момент заложились мысли, что хочу родить как можно раньше, чтобы никто мне не запрещал гулять с коляской", - поделилась Екатерина.
Молодая мама также похвасталась стройной фигурой после родов и отметила, что в будущем попросит Тимофея не называть ее мамой при друзьях, когда ему будет 18, а ей 42.
Откровенность и искренность Екатерины вызвали положительную реакцию у ее подписчиков. Многие поделились своими историями о материнстве и пожелали Кате и маленькому Тимофею здоровья и счастья.
Реакция соцсетей:
- "Мне мамские темы актуальны"
- "Вы невероятные!"
- "Такая счастливая и красивая!"
- "Какие красивые!"
- "Такая милота!"
- "Швы сейчас делают такими незаметными, что не видно"
Напомним, жена Остапчука рассказала о первой ночи дома с сыном.