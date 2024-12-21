Екатерина хорошо провела время с новорожденным сыном.

Супруга известного шоумена Владимира Остапчука продолжает делиться с подписчиками своей радостью материнства. Недавно она опубликовала в Instagram трогательное видео с маленьким сыном Тимофеем.

На кадрах Екатерина в нежно-голубом атласном костюме держит на руках сына и нежно целует его.

"У артиста перед съемкой был райдер: 100 мл молока", - написала блогерша.

Екатерина также решила ответить на вопросы подписчиков о материнстве. Она призналась, что больше всего ей нравятся прогулки с сыном.

"Помню, как в лет 6 просила у мамы коляску, а она сказала, что я уже взрослая. Видимо, в тот момент заложились мысли, что хочу родить как можно раньше, чтобы никто мне не запрещал гулять с коляской", - поделилась Екатерина.

Молодая мама также похвасталась стройной фигурой после родов и отметила, что в будущем попросит Тимофея не называть ее мамой при друзьях, когда ему будет 18, а ей 42.

Откровенность и искренность Екатерины вызвали положительную реакцию у ее подписчиков. Многие поделились своими историями о материнстве и пожелали Кате и маленькому Тимофею здоровья и счастья.

Реакция соцсетей:

"Мне мамские темы актуальны"

"Вы невероятные!"

"Такая счастливая и красивая!"

"Какие красивые!"

"Такая милота!"

"Швы сейчас делают такими незаметными, что не видно"

Напомним, жена Остапчука рассказала о первой ночи дома с сыном.

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