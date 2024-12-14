Екатерина рассказала, что первая ночь прошла спокойно

Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, откровенно рассказала о своих переживаниях и трудностях, с которыми столкнулась после возвращения домой из роддома. Молодая мама призналась, что первая ночь с новорожденным сыном оказалась для нее настоящим испытанием.

"Час после возвращения домой проплакала", - рассказала Катя, добавив, что чувствовала панику и растерянность, словно забыла все, чему ее научили в роддоме.

"Я не понимаю, как сделать так, чтобы дома было так же удобно, как в роддоме. Просто палата - одна большая комната, все в одном месте и все удобно, а дома, кажется, что надо всего по три экземпляра", - поделилась своими переживаниями Катя.

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Она призналась, что ей казалось, будто все дома не приспособлено для ребенка, и это вызвало у нее слезы и отчаяние. Однако, Катя быстро взяла себя в руки, осознав, что ей придется самостоятельно преодолевать все трудности материнства.

К счастью, первая ночь с малышом прошла спокойно, и ребенок хорошо спал. Катя также отметила, что Владимир Остапчук активно помогает ей с уходом за сыном.

Напомним, что Катя Полтавская родила сына 10 декабря. Это первый совместный ребенок пары. Владимир Остапчук также имеет двоих детей от предыдущего брака.

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