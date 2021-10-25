Алеся Бацман предстала в откровенном "луке".

Супруга украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - обнародовала в своем инста-блоге пикантный снимок, который раззадорил ее поклонников.

В кадре Алеся сидит на диванчике в мини-платье с длинным рукавом и в золотых ботфортах. На снимке видно заднюю часть бедра Алеси. Отметим, Бацман обладает стройной фигурой и смогла сохранить ее после рождения троих детей.

"Золотого маловато, вам не кажется?", - подписала фото Алеся.

"Какое же вы сокровище", "Золотой человек", "Королева", "Золотая Алеся", "Огонь", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Алеся Бацман заворожила поклонников пением в караоке.

Читайте также Екатерина Кухар намекнула на беременность в эфире "Танцев со звездами" Кто такая Алеся Бацман

Алеся Бацман - украинская журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН". Также она развивает свой YouTube-канал "Алеся Бацман", на который подписаны уже более 100 тысяч людей.

Алеся состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич