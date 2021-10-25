Супруга украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - обнародовала в своем инста-блоге пикантный снимок, который раззадорил ее поклонников.
В кадре Алеся сидит на диванчике в мини-платье с длинным рукавом и в золотых ботфортах. На снимке видно заднюю часть бедра Алеси. Отметим, Бацман обладает стройной фигурой и смогла сохранить ее после рождения троих детей.
"Золотого маловато, вам не кажется?", - подписала фото Алеся.
"Какое же вы сокровище", "Золотой человек", "Королева", "Золотая Алеся", "Огонь", - пишут пользователи сети.
Напомним, ранее Алеся Бацман заворожила поклонников пением в караоке.
Читайте такжеЕкатерина Кухар намекнула на беременность в эфире "Танцев со звездами"Кто такая Алеся Бацман
Алеся Бацман - украинская журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН". Также она развивает свой YouTube-канал "Алеся Бацман", на который подписаны уже более 100 тысяч людей.
Алеся состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.
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